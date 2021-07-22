Они касаются не только питания и спорта, и позволят изменить привычки. Интересными и полезными рекомендациями поделилась эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Как прийти в идеальную форму

Заведите дневник питания. Это позволит контролировать потребление еды, считать калории и избежать переедания. Физическая активность – то, с чего должен начинаться день. Это может быть прогулка, бег, ходьба или танцы – все зависит от ваших предпочтений. Любые тренировки, по словам эксперта, ускорят метаболизм и приведут тело в тонус. Сбалансированное питание. Не нужно исключать из рациона углеводы или садиться на жесткую диету. Для того чтобы снизить вес, питание должно быть разнообразным. Делайте фото фигуры каждую неделю. Когда мозг видит промежуточные результаты, это дает стимул двигаться дальше. Проще всего увидеть результаты именно на фото.

Всего несколько правил помогут изменить образ жизни / Фото Pixabay

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Найдите единомышленников или наставника. Если предстоит долгий путь снижения веса, возможны срывы и усталость. Для того чтобы двигаться было легче, найдите компанию. Наслаждайтесь едой. Не нужно перекусываем на бегу – ешьте медленно и растягивайте удовольствие. Так голод можно утолить быстрее, но меньшим количеством еды. Пейте больше воды. Вода помогает расщепить жиры и вывести токсины. Делайте несколько глотков воды каждый час. Откажитесь от перекусов.

У человека со здоровым желудком процесс переваривания пищи составляет 4-6 часов. Когда мы перекусываем каждые 2-3 часа, в организм поступают лишние калории,

– резюмировала Елена Кален.