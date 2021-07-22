Брускетты – это итальянская закуска, которую принято подавать перед основными блюдами для увеличения аппетита, однако это блюдо может быть и полноценным завтраком. Нутрициолог Надежда Пахирко поделилась рецептом брускетты с сыром.

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Рецепт сырной брускетты

Ингредиенты

Хлеб цельнозерновой – 70 граммов;

Яйцо – 2 штуки;

Сыр до 25% – 70 граммов;

– граммов; Творог мягкий 2% – 60 граммов;

– граммов; Зелень – 30 граммов.

Способ приготовления

Хлеб подсушите в тостере или духовке. Сыр натрите на терке или нарежьте небольшими кубиками. Смешайте сыр, яйца, творог, измельченную зелень и распределите эту массу на хлеб. Отправьте в духовку на 10 минут при температуре 180°C.

Приятного аппетита!