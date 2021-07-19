Отличным вариантом станет салат с курицей, авокадо и болгарским перцем. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Салат с курицей, авокадо и перцем
Ингредиенты:
- Авокадо 1 – 2 штуки.
- Куриное филе – 1 штука.
- Помидоры – 2 – 3 штуки.
- Болгарский перец (оранжевый) – 1 штука.
- Лимонный сок – 1 столовая ложка.
- Зелень – по вкусу.
- Соль, перец – по вкусу.
- Натуральный йогурт.
Простой салат подойдет для ужина / Фото Pixabay
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Как приготовить:
- Филе отвариваем до готовности (около 20 минут после закипания), остужаем и мелко нарезаем.
- Помидоры нарезаем кубиками.
- Перец очищаем от семян и нарезаем кубиками.
- Зелень мелко крошим.
- Авокадо очищаем, удаляем косточку. Мякоть нарезаем кубиками и смешиваем с лимонным соком.
- К авокадо добавляем филе, помидоры, перец и зелень.
- Салат солим, перчим, заправляем йогуртом и украшаем зеленью.