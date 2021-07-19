Відмінним варіантом стане салат з куркою, авокадо і болгарським перцем. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Салат з куркою, авокадо і перцем
Інгредієнти:
- Авокадо 1 – 2 штуки.
- Куряче філе – 1 штука.
- Помідори – 2 – 3 штуки.
- Болгарський перець (оранжевий) – 1 штука.
- Лимонний сік – 1 столова ложка.
- Зелень – до смаку.
- Сіль, перець – до смаку.
- Натуральний йогурт.
Простий салат підійде для вечері / Фото Pixabay
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Як приготувати:
- Філе відварюємо до готовності (близько 20 хвилин після закипання), охолоджуємо і дрібно нарізаємо.
- Помідори нарізаємо кубиками.
- Перець очищаємо від насіння й нарізаємо кубиками.
- Зелень дрібно кришимо.
- Авокадо очищаємо, видаляємо кісточку. М'якуш нарізаємо кубиками й змішуємо з лимонним соком.
- До авокадо додаємо філе, помідори, перець і зелень.
- Салат солимо, перчимо, заправляємо йогуртом і прикрашаємо зеленню.