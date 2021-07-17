Однак незабаром кілограми повертаються, захопивши з собою кілька нових. Чому так відбувається і як цього уникнути, пояснила нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Чому дієти "погано" працюють
Дієта багатьом здається відмінним способом швидко схуднути. Спочатку посиділа на гречці кілька тижнів, потім помучитися тиждень на "системі" з яйця й огірка. Чи не їла після шести, правда від голоду вночі "зривало дах", але відразу після цього робила розвантаження на кефірі на кілька днів, щоб "компенсувати", потім щось "розслабилася" і наїлася, тому весь наступний день сиділа на одних грейпфрутах – кажуть, від них худнуть. І несподівано виявила на вагах не мінус, а солідну надбавку!
– зазначила Медушкіна.
Вона пояснила, що це і є ключова помилка, чому не вдається схуднути, а якщо й відбувається скидання ваги, то незабаром кілограми знову повертаються.
Чому вага повертається
- голод вимотує людини не тільки фізично, але й емоційно;
- з'являється слабкість, апатія і бажання все кинути;
- закінчується це завжди "зажорами" – людина їсть все, що попадається під руку;
- після зриву з'являється почуття провини й сором перед собою.
Жорсткі обмеження в їжі призводять до зривів / Фото Pixabay
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Далі ситуація лише погіршується:
- Накопичується стрес, який стимулює вироблення гормону кортизолу. Людина починається їсти все шкідливе – солодощі, борошняне та ін.
- Організм, який втратив запаси в короткий термін, накопичує жир.
- Кілограми повертаються, приводячи з собою "друзів".
Після невдалих спроб людина, яка так мріяла позбавитися від зайвої ваги, втрачає віру в себе. Схуднення викликає паніку: здається, що нічого не вийде. При цьому їжа викликає страх, адже здається, що вона може відкластися на боках або животі. Як швидко схуднути й позбутися від ненависних кілограмів читайте тут.