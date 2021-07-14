Для того щоб протягом дня було достатньо енергії й не виникало бажання з'їсти щось шкідливе, сніданок має бути спланованим. Корисними ідеями поділилася нутриціологиня Ольга Усенко.
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Яким має бути сніданок
Ольга Усенко пояснила, що сніданки бувають трьох видів:
- вуглеводний;
- білковий;
- змішаний.
Це якщо ми говоримо про найбільш стандартні варіанти, звичайно, ще може бути жировий варіант, якщо людина експериментує з кето. Але в базовому раціональному харчуванні є 3 варіанти з певним ухилом, а змішаних ще можна нарахувати понад 5 варіантів,
– уточнила нутриціологиня.
Сніданок є запорукою енергії / Фото Pixabay
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Підбірка сніданків для здоров'я:
- Омлет на воді + сир + овочі.
- Скрембл + риба слабосолона + овочі.
- Яєчня + сир + риба слабосолона + овочі.
- Сир кисломолочний + фрукти/ягоди.
- Сир кисломолочний + овочі.