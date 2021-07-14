Для того чтобы в течение дня было достаточно энергии и не возникало желания съесть что-то вредное, завтрак должен быть спланирован. Полезными идеями поделилась нутрициолог Ольга Усенко.

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Каким должен быть завтрак

Ольга Усенко пояснила, что завтраки бывают трех видов:

  • углеводный;
  • белковый;
  • смешанный.

Это если мы говорим про самые стандартные варианты, конечно, еще может быть жировой вариант, если человек экспериментирует с кето. Но в базовом рациональном питании есть 3 варианта с определенным уклоном, а смешанных еще можно насчитать более 5 вариантов,
– уточнила нутрициолог.

Завтрак является залогом энергии / Фото Pixabay

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Подборка завтраков для здоровья:

  1. Омлет на воде + сыр + овощи.
  2. Скрембл + рыба слабосоленая + овощи.
  3. Глазунья + сыр + рыба слабосоленая + овощи.
  1. Творог + фрукты/ягоды.
  2. Творог + овощи.