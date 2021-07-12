Обедний прием пищи должен быть сбалансированным и сытным. 10 полезных идей назвала диетолог Екатерина Кутина.
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Каким должен быть обед
Обед, как и завтрак, должен быть сытным и сбалансированным. Задача этого приема пищи – обеспечить длительное насыщение, тогда вы легко будете себя контролировать во второй половине дня и не будете вечером бросаться со звериным чувством голода на содержимое холодильника,
– отметила Кутина.
Она пояснила, что если обед ограничится бутербродом, вечером захочется съесть все, что попадется под руку.
10 идей вкусного и правильного обеда
- Паста с креветками и кокосовыми сливками + оливки + салат с вялеными помидорами и подсолнечными семенами.
- Гречка + рубленые куриные котлеты с кабачком + салат из тертой свеклы с чесноком, грецкими орехами, заправленный натуральным йогуртом.
- Запеченная с травами и лимоном дорадо + салат из брокколи с зеленой чечевицей (брокколи, чечевица, авокадо, руккола, оливки, заправить тахини).
- Запеченный/отварной картофель + сельдь слабосоленая + квашеная капуста с оливковым маслом.
- Суп-пюре из красной чечевицы с креветками и тыквенными семенами + цельнозерновой тост.
Сбалансированный обед должен включать белки, жиры, углеводы и клетчатку / Фото Pixabay
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- Винегрет + запеченная скумбрия.
- Рис с морепродуктами + греческий салат.
- Салат с булгуром и рыбой (булгур + лосось с/с + вяленые помидоры + огурец + руккола + кедровые орехи + льняное масло).
- Индейка на гриле + овощной салат с киноа и моцареллой (киноа, черри, сладкий перец, редис, петрушка, оливковое масло, моцарелла).
- Салат с диким рисом, фасолью и авокадо (рис, белая фасоль, авокадо, салатные листья, редис, зеленый лук, лимонный сок, оливковое масло).
Кроме того, по желанию к обеднему приему пищи можно добавить фрукты, ягоды или десерт.