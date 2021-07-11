При этом речь идет именно о чистой воде, а не чае, коктейлях или кофе. Как пить больше воды и что в нее можно добавить, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Один из самых популярных советов по похудению – пить больше воды. Казалось бы, летом это не должно быть сложно, ведь в жару пить хочется больше, но на деле оказывается, что многие для утоления жажды выбирают сладкую газировку или магазинный сок,
– отметила Кален.
Как пить больше воды
- Каждый день ставьте перед собой цель – выпить нужное количество воды.
- В течение дня держите воду перед собой. Это поможет не забывать о своей цели. ⠀
- Если вы весь день находитесь на ногах, поставьте напоминание о воде в телефоне.
Чтобы сделать процесс питья необычным, можно пить воду через трубочку. Так незаметно для себя можно опустошить стакан,
– порекомендовала эксперт.
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Чем разнообразить воду
Если вам не нравится вкус обычной воды – превратите ее в напиток. Добавляйте листья мяты, имбирь, ягоды, корицу, лимон или огурец. Также можно использовать лед или пить воду из холодного стакана. По словам Елены Кален, это тоже влияет на вкус.