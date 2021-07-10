Для того чтобы не набрать лишние килограммы, следует придерживаться нескольких правил. Ими поделилась диетолог Светлана Фус.

Интересно Полезные продукты, которые не нужно готовить: ТОП от нутрициолога

Часто на отдыхе мы набираем лишние килограммы. Особенно на тех, где "все включено". Как диетолог, я за такую систему питания во время отпуска. Не нужно думать, что приготовить, и тратить на это время и всегда есть выбор блюд. Да, это удобно, особенно если вы умеете держать себя в руках, когда видите такое количество и разнообразие пищи. Для некоторых людей это может стать вызовом и испытанием,

– отметила Светлана Фус.

Как не набрать лишние килограммы в отпуске

Всего одна или две недели бесконтрольного питания и лишние килограммы прилипнут надолго.

Чем грозит переедание в отпуске:⁣⁣

Потеря контроля над аппетитом⁣⁣.

Набор веса⁣⁣.

Нагрузка на органы пищеварения⁣.

Отечность⁣.

Читайте Идеальное блюдо на выходные: как приготовить быстро и вкусно

Как питаться в отпуске