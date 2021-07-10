Для того чтобы не набрать лишние килограммы, следует придерживаться нескольких правил. Ими поделилась диетолог Светлана Фус.
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Часто на отдыхе мы набираем лишние килограммы. Особенно на тех, где "все включено". Как диетолог, я за такую систему питания во время отпуска. Не нужно думать, что приготовить, и тратить на это время и всегда есть выбор блюд. Да, это удобно, особенно если вы умеете держать себя в руках, когда видите такое количество и разнообразие пищи. Для некоторых людей это может стать вызовом и испытанием,
– отметила Светлана Фус.
Как не набрать лишние килограммы в отпуске
Всего одна или две недели бесконтрольного питания и лишние килограммы прилипнут надолго.
Чем грозит переедание в отпуске:
- Потеря контроля над аппетитом.
- Набор веса.
- Нагрузка на органы пищеварения.
- Отечность.
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Как питаться в отпуске
- Соблюдайте режим питания, даже если вы просыпаетесь позднее, чем дома.
- Употребляйте пищу тогда, когда вы голодны. При этом важно не допускать сильного чувства голода.
- Не подъедайте между основными приемами пищи. В это время лучше пить чистую воду.
- Выбирая напитки, отдавайте предпочтение воде. Не злоупотребляйте соками, коктейлями и прочим. Помните, что все, что не является водой, – это еда.