В таком случае выручат готовые продукты, которые подойдут для любого приема пищи. Идеями поделилась нутрициолог Ольга Усенко.

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Из такого набора продуктов можно сделать и перекус, и завтрак, и обед, и ужин. Салаты, бутерброды, полноценные приемы пищи и никакой готовки, просто достать и компоновать,

– отметила Усенко.

Белковые продукты:

соленый или подкопченный лосось;

яйца;

тофу;

сыр нарезной и потертый;

котлеты;

курица-гриль;

котлеты (бургерные) из индейки или рыбы;

рыбные консервы.

Углеводные продукты:

хумус;

хлеб цельнозерновой;

хлебцы;

лаваш.

Готовые продукты сэкономят массу времени / Фото Pixabay

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Овощи и фрукты:

упаковки салата;

нарезанные и почищенные овощи;

замороженные овощи;

фрукты и ягоды;

фасованные варианты капустных;

сухофрукты;

консервированные варианты овощей без сахара в составе.

Заправки: