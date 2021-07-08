В таком случае выручат готовые продукты, которые подойдут для любого приема пищи. Идеями поделилась нутрициолог Ольга Усенко.

Полезно Как приготовить вкусный булгур с курицей: пошаговый рецепт от диетолога

Из такого набора продуктов можно сделать и перекус, и завтрак, и обед, и ужин. Салаты, бутерброды, полноценные приемы пищи и никакой готовки, просто достать и компоновать,
– отметила Усенко.

Белковые продукты:

  • соленый или подкопченный лосось;
  • яйца;
  • тофу;
  • сыр нарезной и потертый;
  • котлеты;
  • курица-гриль;
  • котлеты (бургерные) из индейки или рыбы;
  • рыбные консервы.

Углеводные продукты:

  • хумус;
  • хлеб цельнозерновой;
  • хлебцы;
  • лаваш.

Готовые продукты сэкономят массу времени / Фото Pixabay

Важно Почему худеть нужно именно летом: названы 5 веских причин

Овощи и фрукты:

  • упаковки салата;
  • нарезанные и почищенные овощи;
  • замороженные овощи;
  • фрукты и ягоды;
  • фасованные варианты капустных;
  • сухофрукты;
  • консервированные варианты овощей без сахара в составе.

Заправки:

  • специи;
  • оливковое масло;
  • уксус;
  • горчица;
  • сушеные травы;
  • сливочное масло.