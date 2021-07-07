Готовить ее можно по-разному – все зависит от личных пожеланий и предпочтений. Одним из удачных рецептов поделилась диетолог Светлана Фус.
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Вкусный булгур с курицей
Ингредиенты:
- Булгур – 200 грамм.
- Куриное филе – 400 грамм.
- Лук – 120 грамм.
- Морковь – 260 грамм.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
Булгур станет отличным блюдом для семьи / Фото 1000.menu
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Как приготовить:
- Булгур замачиваем в воде на 30 минут и промываем.
- Лук мелко нарезаем и обжариваем на сковороде, смазанной маслом.
- Нарезанную морковь добавляем к луку и обжариваем еще 4 – 5 минут.
- Добавляем нарезанное куриное филе. Обжариваем 5 – 7 минут.
- Солим, добавляем специи и булгур.
- Заливаем водой и тушим под крышкой 20 – 25 минут.