Диетолог Андрей Невский поделился рецептом изысканного блюда с пикантной остротой и с незабываемыми цитрусовыми нотками. Курица в апельсиново-горчичном соусе – идеальный вариант для вкусного обеда.

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Запеченная курица в апельсиново-горчичном соусе: пошаговый рецепт

Ингредиенты

  • куриные бедра / голени – 2 штуки;
  • апельсин – 1 штука;
  • лук – 1 штука;
  • мед – 1 столовая ложка;
  • горчица в зернах – 2 столовые ложки;
  • куркума – 1 чайная ложка;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • подсолнечное масло;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Нарежьте половину апельсина кружечками, лук – полукольцами.
  2. Со второй половины апельсина выжмите сок и смешайте его с медом, горчицей, солью и специями.
  3. Натрите смесью курицу и оставьте мариноваться на 1 час.
  4. Через час выложите мясо в форму, немного смазанную маслом.
  5. Сверху положите кружочки апельсина и лук, посыпьте чесноком (сухим или мелко порубленным).
  6. Запекайте 1 час в заранее разогретой до 180 градусов духовке.

Приятного аппетита!

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