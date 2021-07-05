Таким блюдом является томатный суп с чечевицей. Любимым рецептом поделилась фитнес-тренер Анита Луценко.

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Томатный суп с чечевицей

Время приготовления – 40 минут. В одной порции – 255 ккал.

Ингредиенты (на 4 порции):

Овощной или мясной бульон – 1 литр.

Красная чечевица – 1 стакан (предварительно следует на 30 минут замочить в холодной воде).

Томатный соус или томаты в собственном соку – 1 стакан.

Лук – 1 штука.

Сельдерей – ½ стебля.

Морковь – ½ штуки.

Копченые колбаски – 100 грамм.

Чесночно-имбирная паста – 1 чайная ложка.

Оливковое масло – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Вкусный суп понравится и взрослым, и детям / Фото Pixabay

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Приготовление:

В бульон добавляем чечевицу и доводим до кипения.

Нарезаем лук, сельдерей и морковь мелкими кубиками. Обжариваем с чесночно-имбирной пастой на оливковом масле.

Добавляем томатный соус и тушим еще 5 – 10 минут.

Добавляем овощную смесь в бульон и варим на слабом огне около 20 минут (до готовности чечевицы).

Подаваем с тонко нарезанными колбасками.

Важно! Фитнес-тренер подчеркнула, что нет плохой или хорошей еды – есть дозировка.

Как приготовить суп: смотрите на видео