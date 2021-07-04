В течение дня должно быть несколько приемов пищи. Как не тратить много времени на приготовление блюд, рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Лайфхаки для быстрого приготовления еды
- Заранее делайте заготовки и отправляйте их в морозилку. Всего пару часов в выходной день помогут обеспечить себя заморозкой на неделю.
- Помните о духовке. С помощью пакетов для запекания можно приготовить сразу несколько блюд.
- Если у вас есть мультиварка – складывайте в нее все ингредиенты, запускайте таймер и занимайтесь своими делами.
- Правильные готовые продукты обеспечат вам полноценный прием пищи. Это вареные яйца, запеченное куриное филе, консервированный тунец, молочка, овощи и фрукты.
- У вас всегда должен быть готовый гарнир. Например, отварная гречка или рис отлично хранятся.
Готовьте еду заранее, это позволит сэкономить много времени / Фото Pixabay
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- Готовьте на 2 – 3 дня вперед и сразу раскладывайте еду в ланч-боксы порционно. Это позволит разгрузить день.
- Если вы готовите сразу для всей семьи, адаптируйте блюда под себя. К примеру, часть салата можно заправить натуральным йогуртом, а не майонезом, а котлеты приготовить на пару, а не жарить.
- Если вы сова и любите утром поспать, готовьте завтраки с вечера. Это может быть запеканка, овсянка в банке или отварные яйца.