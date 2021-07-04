В течение дня должно быть несколько приемов пищи. Как не тратить много времени на приготовление блюд, рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

Интересно Мука для похудения: ТОП-5 полезных вариантов

Лайфхаки для быстрого приготовления еды

Заранее делайте заготовки и отправляйте их в морозилку. Всего пару часов в выходной день помогут обеспечить себя заморозкой на неделю.

и отправляйте их в морозилку. Всего пару часов в выходной день помогут обеспечить себя заморозкой на неделю. Помните о духовке. С помощью пакетов для запекания можно приготовить сразу несколько блюд.

С помощью пакетов для запекания можно приготовить сразу несколько блюд. Если у вас есть мультиварка – складывайте в нее все ингредиенты, запускайте таймер и занимайтесь своими делами.

– складывайте в нее все ингредиенты, запускайте таймер и занимайтесь своими делами. Правильные готовые продукты обеспечат вам полноценный прием пищи. Это вареные яйца, запеченное куриное филе, консервированный тунец, молочка, овощи и фрукты.

обеспечат вам полноценный прием пищи. Это вареные яйца, запеченное куриное филе, консервированный тунец, молочка, овощи и фрукты. У вас всегда должен быть готовый гарнир. Например, отварная гречка или рис отлично хранятся.

Готовьте еду заранее, это позволит сэкономить много времени / Фото Pixabay

Читайте Как тренировать спину: 3 крутых упражнения от фитнес-тренера