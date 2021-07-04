Выполнять упражнения можно и в домашних условиях. Три удачных варианта назвала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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3 упражнения для красивой спины

Отведение рук к ягодицам

Это простое упражнение выполняется без инвентаря и позволяет проработать широчайшие мышцы. Также оно благотворно сказывается на укреплении мускулатуры плеч. Необходимо лечь на живот на гимнастический коврик и вытянуть вдоль верхние и нижние конечности. Поочередно отводите руки к бедрам, выполняя маленькие задержки в пиковой точке. Чем шире мах – тем больше нагрузка.

Гиперэкстензия лежа на животе

Занятие позволяет исправить осанку, выпрямить спину и раскрыть грудной отдел позвоночника. Лягте вниз животом на гимнастический коврик, сведите ладони на затылке, расправив локти в противоположные стороны.

Поднимайте корпус вверх, полагаясь исключительно на силу поясничных мышц. В верхней точке сделайте паузу, чтобы почувствовать максимальное напряжение,

– пояснила Марина Боржемская.

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Супермен

Элемент тренировки спины в домашних условиях является одним из самых эффективных, задействуя мышцы, разгибающие позвоночник, ягодицы, заднюю бедренную поверхность, стабилизаторы и дельты,

– отметила фитнес-тренер.

Для выполнения упражнения, нужно лечь на живот и оторвать голову от пола. Нижние и верхние конечности нужно вытянуть вдоль. Далее одновременно поднимайте их на 10 сантиметров от пола, делая паузы в пиковой амплитуде. После нее руки и ноги возвращаются назад.