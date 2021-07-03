Физическая активность на пустой желудок – плохой вариант. О том, когда же лучше питаться, рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Когда лучше есть

Сразу перед тренировкой лучше отказаться от пищи, так как активность пищеварительных органов будет отвлекать от физической активности,

– отметила Марина Боржемская.

При этом она пояснила, что тренироваться на пустой желудок – плохая идея. Поэтому тем, кто занимается спортом, следует поесть в течение 8 часов. Это активирует метаболизм и обменные процессы будут идти быстрее.

Не следует тренироваться с чувством голода / Фото Pixabay

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Что важно знать

По словам фитнес-тренера, важно ежедневно следить за нормой калорий. У каждого человека она своя.

Если питание будет ущербным, организм приостановит скорость обмена веществ, чтобы восстановить баланс энергозатрат и компенсировать недостаток потребления,

– добавила Марина Боржемская.