Многие из распространенных упражнений противопоказаны детям, у которых есть проблемы с ногами. Подробнее рассказала детский массажист и специалист по моторному развитию Инна Гладченко.

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Какие упражнения подходят не всем

Ходьба "Гуськом"

Очень распространенная рекомендация, но гусиный шаг можно делать только абсолютно здоровым детям. Если же у ребенка есть деформация, даже на начальной стадии, то упражнение навредит,

– пояснила Гладченко.

Она отметила, что ребенок не сможет ставить стопу ровно, что приведет к еще большему завалу ноги, растягиванию связок и деформации суставов.

Прыжки на корточках

Если ребенок не умеет сбалансировано двигаться, нельзя нагружать его стопы и тело.

Универсальные упражнения подойдут только здоровым детям / Фото Pixabay

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Ходьба на внутренней стороне стопы

Если у ребенка вальгус, это упражнение может серьезно навредить, а именно привести к перерастяжению связок и завалу стопы.

Почему эти упражнения советуют?! Потому что они из области универсальных занятий, призванных укрепить выносливость, координацию и мышцы,

– подчеркнула специалист.

Она призвала серьезно относиться к подбору упражнений для детей и внимательно контролировать их выполнение в каждом конкретном случае.