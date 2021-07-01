Многие из распространенных упражнений противопоказаны детям, у которых есть проблемы с ногами. Подробнее рассказала детский массажист и специалист по моторному развитию Инна Гладченко.
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Какие упражнения подходят не всем
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Ходьба "Гуськом"
Очень распространенная рекомендация, но гусиный шаг можно делать только абсолютно здоровым детям. Если же у ребенка есть деформация, даже на начальной стадии, то упражнение навредит,
– пояснила Гладченко.
Она отметила, что ребенок не сможет ставить стопу ровно, что приведет к еще большему завалу ноги, растягиванию связок и деформации суставов.
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Прыжки на корточках
Если ребенок не умеет сбалансировано двигаться, нельзя нагружать его стопы и тело.
Универсальные упражнения подойдут только здоровым детям / Фото Pixabay
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Ходьба на внутренней стороне стопы
Если у ребенка вальгус, это упражнение может серьезно навредить, а именно привести к перерастяжению связок и завалу стопы.
Почему эти упражнения советуют?! Потому что они из области универсальных занятий, призванных укрепить выносливость, координацию и мышцы,
– подчеркнула специалист.
Она призвала серьезно относиться к подбору упражнений для детей и внимательно контролировать их выполнение в каждом конкретном случае.