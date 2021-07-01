Багато з поширених вправ протипоказані дітям, у яких є проблеми з ногами. Детальніше розповіла дитяча масажистка та фахівчиня з моторного розвитку Інна Гладченко.

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Які вправи підходять не всім

Ходьба "Гуськом"

Дуже поширена рекомендація, але гусячий крок можна робити тільки абсолютно здоровим дітям. Якщо ж у дитини є деформація навіть на початковій стадії, то вправа зашкодить,

– пояснила Гладченко.

Вона зазначила, що дитина не зможе ставити стопу рівно, що призведе до ще більшого завалу ноги, розтягування зв'язок і деформації суглобів.

Стрибки на корточках

Якщо дитина не вміє збалансовано рухатися, не можна навантажувати його стопи та тіло.

Універсальні вправи підійдуть лише здоровим дітям / Фото Pixabay

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Ходьба на внутрішньому боці стопи

Якщо у дитини вальгус, ця вправа може серйозно нашкодити, а саме привести до перерозтягнення зв'язок і завалу стопи.

Чому ці вправи радять?! Тому що вони з області універсальних занять для зміцнення витривалості, координації та м'язів,

– наголосила фахівчиня.

Вона закликала серйозно ставитися до підбору вправ для дітей та уважно контролювати їх виконання у кожному конкретному випадку.