Однак на сьогодні норма змінилася. Детальніше розповіла фітнес-тренерка Аніта Луценко.
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Чому саме 10 тисяч кроків
В Японії у 1964 році був винайдений перший у світі крокомір "Манро-кей" (переклад – "вимірювач 10 тисяч"). Творці рекламної компанії спиралися на дослідження доктора Йосіро Хатано, який одним з перших проаналізував потенційні вигоди від виконання добової норми у 10 тисяч кроків,
– зазначила Луценко.
За її словами, пізніше ця "норма" відпала.
Однак з часом стало зрозуміло, що норма – не 10 тисяч, а достатньо 5 – 7 тисяч кроків, але важливо з якою швидкістю! Чим швидше – тим краще. І багато – не означає краще! Важлива інтенсивність,
– пояснила фітнес-тренерка.
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Вона уточнила, що це той мінімум, який дозволяє м'язам працювати, а дихальній системі "не черствіти" від малорухливого способу життя.
Крім того, до цих 5 – 7 тисяч кроків рекомендується додати зарядку протягом 30 хвилин.
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