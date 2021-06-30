Однак на сьогодні норма змінилася. Детальніше розповіла фітнес-тренерка Аніта Луценко.

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Чому саме 10 тисяч кроків

В Японії у 1964 році був винайдений перший у світі крокомір "Манро-кей" (переклад – "вимірювач 10 тисяч"). Творці рекламної компанії спиралися на дослідження доктора Йосіро Хатано, який одним з перших проаналізував потенційні вигоди від виконання добової норми у 10 тисяч кроків,

– зазначила Луценко.

За її словами, пізніше ця "норма" відпала.

Однак з часом стало зрозуміло, що норма – не 10 тисяч, а достатньо 5 – 7 тисяч кроків, але важливо з якою швидкістю! Чим швидше – тим краще. І багато – не означає краще! Важлива інтенсивність,

– пояснила фітнес-тренерка.

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Вона уточнила, що це той мінімум, який дозволяє м'язам працювати, а дихальній системі "не черствіти" від малорухливого способу життя.

Крім того, до цих 5 – 7 тисяч кроків рекомендується додати зарядку протягом 30 хвилин.

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