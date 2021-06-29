Ці дії не лише не призводять до бажаної мети, але й відсувають її. Які помилки у харчуванні трапляються найчастіше – розповіла дієтологиня та нутриціологиня Світлана Нікітчук.

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Правильне харчування – це не лише про схуднення, але в першу чергу про здоров'я. І на шляху до здорового та красивого тіла ми часто робимо одні й ті ж помилки,

– зазначила Нікітчук.

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Монодієти

Харчування однією гречкою чи кефіром та ін. не має нічого спільного з правильним харчуванням. У першу чергу – це стрес для організму, який призводить до повернення не лише скинутих кілограмів, але й появи ще декількох нових.

Виключення з раціону цілих груп продуктів без вагомих підстав

За словами Нікітчук, найчастіше йдеться про відмову від молочної продукції, цукру та глютену. Такі дії можуть призвести до дефіцитів мікроелементів і вигаданої непереносимості. Прибирати з раціону перераховані продукти можна і слід у разі лактозної недостатності, алергії на глютен та ін.

Молочну продукцію краще вибирати середньої жирності / Фото Pixabay

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Знежирені продукти

Так, жир – ворог №1 в уявленні багатьох тих, хто худне. Але нашому організму потрібні жири! Без них ми дуже скоро помітимо, що волосся стало ламким, а шкіра – сухою,

– пояснила нутриціологиня.

Вона уточнила, що у знежирені продукти для об'єму та стабілізації додають не тільки крохмаль, але ще ароматизатори та підсолоджувачі для смаку. Тому краще вибирати продукти середньої жирності: сир – 4 – 9%, молоко та кефір – 2,5 – 3,2%.

Що можна їсти при зниженні ваги

Навіть при схудненні можна їсти все, але важливо пам'ятати про міру.

Головне, щоб ваше харчування було збалансованим, тоді ні шматочок торта раз на тиждень, ні стакан молока, ні навіть, прости Господи, кола рідко-рідко не принесуть вам шкоди!

– резюмувала Світлана Нікітчук.