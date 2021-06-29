Існує їжа, від якої виникає апетит. Які це продукти – розповіла блогерка та фітнес-тренерка Aleksa Svarovskyh.
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Причини ілюзії насичення дуже прості. Існують продукти, які підсилюють вироблення шлункового соку, а також підвищують рівень глюкози. Ці фактори сильно впливають на роботу шлунка, який сигналізує про бажання повторити прийом їжі через короткий час. До того ж постійний апетит викликає їжа зі зниженою жирністю,
– зазначила блогерка.
Після яких продуктів знову захочеться їсти
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Яблука
Цей фрукт вважається одним з найбільш корисних, однак він провокує вироблення шлункового соку, тобто викликає апетит.
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Алкоголь
Три порції будь-якого спиртного напою підсилюють вироблення шлункового соку, подразнюючи слизову шлунка. Також алкоголь впливає на деякі гормони та нейромедіатори, які викликають почуття голоду.
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Жувальна гумка
Якщо довго жувати гумку, вона теж викликає потребу в їжі. За словами блогерки, жувати гумку варто не більше двох хвилин.
Алкоголь викликає бажання поїсти / Фото Pixabay
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Соки
Під час виготовлення соків, усі харчові волокна, тобто все найкорисніше, видаляється. Додається цукор, який підіймає рівень глюкози, а це провокує швидкий голод,
– пояснила Aleksa Svarovskyh.
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Підсилювачі смаку
Більшість продуктів містять цю харчову добавку. Вона підсилює апетит приблизно на 40%.
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Вироби з борошна
Якщо вживати випічку, інсулін у крові буде підвищуватися, викликаючи бажання поїсти. Також вона провокує збільшення ваги.
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Солодощі
Солодкі вироби також підвищують рівень цукру у крови. Через короткий проміжок часу людина знову хоче їсти.
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Фастфуд
Фастфуд містить трансжири, які запалюють кишечник, а організм виробляє гормони допамін і серотонін, які керують апетитом. Крім того, у такій їжа багато солі, що викликає зневоднення.
Фастфуд провокує апетит / Фото Pixabay