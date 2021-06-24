Це можуть бути горіхи, смузі чи овочі – варіантів безліч. 20 з них назвала блогерка Aleksa Svarovskyh.

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Голод = набір ваги. Схема така: голод – стрес – високий кортизол – стрес – переїдання. Тому старайтесь все ж робити основні прийоми їжі, а якщо не можете тримати чисті проміжки, або не можете за раз їсти великі порції, то робіть перекуси!
– зазначила Aleksa Svarovskyh.

Що підійде для перекусу

  • Ягоди.
  • Фрукти.
  • Салат з помідорами, моцарелою та базиліком.
  • Горіхи.
  • Кисломолочний сир, ряжанка чи кефір.
  • Сухофрукти без глазурі.
  • Слабосолена сьомга та житній хліб.
  • Бринза, зелень, хлібці.
  • Овочі з сиром.
  • Темний шоколад.
  • Овочевий салат зі сметаною.

 

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Для перекусу підійдуть ягоди чи фрукти / Фото Pixabay

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  • Хумус, хлібці.
  • Смузі.
  • М'який сир та хлібці.
  • Овочі-грилі.
  • Авокадо.
  • Молочний коктейль.
  • Запечене філе, овочі.
  • Паштет з субпродуктів та хлібці.
  • Протеїновий коктейль.

 