Це можуть бути горіхи, смузі чи овочі – варіантів безліч. 20 з них назвала блогерка Aleksa Svarovskyh.
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Голод = набір ваги. Схема така: голод – стрес – високий кортизол – стрес – переїдання. Тому старайтесь все ж робити основні прийоми їжі, а якщо не можете тримати чисті проміжки, або не можете за раз їсти великі порції, то робіть перекуси!
– зазначила Aleksa Svarovskyh.
Що підійде для перекусу
- Ягоди.
- Фрукти.
- Салат з помідорами, моцарелою та базиліком.
- Горіхи.
- Кисломолочний сир, ряжанка чи кефір.
- Сухофрукти без глазурі.
- Слабосолена сьомга та житній хліб.
- Бринза, зелень, хлібці.
- Овочі з сиром.
- Темний шоколад.
- Овочевий салат зі сметаною.
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Для перекусу підійдуть ягоди чи фрукти / Фото Pixabay
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- Хумус, хлібці.
- Смузі.
- М'який сир та хлібці.
- Овочі-грилі.
- Авокадо.
- Молочний коктейль.
- Запечене філе, овочі.
- Паштет з субпродуктів та хлібці.
- Протеїновий коктейль.