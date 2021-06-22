Від цього потрібно відштовхуватися, плануючи порцію перекусу. Скільки цукру у різних фруктах – розповіла блогерка Aleksa Svarovskyh.

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Кращі фрукти – це овочі (с). Організації, які досліджують, що і скільки їсти, аби передчасно не померти, рекомендують за день з'їдати 2 цілі фрукти (обов'язково різних щоразу) або чашку ягід,
– зазначила Aleksa Svarovskyh.

Скільки цукру у 100 грамах фруктів

  • Грейпфрут – 7 грамів.
  • Диня – 7 грамів.
  • Персик – 8 грамів.
  • Апельсин – 8 грамів.
  • Ківі – 8 грамів.
  • Мандарин – 8 грамів.
  • Яблуко – 9 грамів.
  • Груша – 10 грамів.

Варто стежити за порцією фруктів, адже в них багато цукру / Фото Pixabay

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  • Слива – 10 грамів.
  • Інжир – 11 грамів.
  • Ананас – 12 грамів.
  • Гранат – 15 грамів.
  • Хурма – 15 грамів.
  • Виноград – 15 грамів.
  • Банан – 19 грамів.
  • Сухофрукти – 66 грамів.

Сухофрукти є цукровою бомбою / Фото Pixabay

 