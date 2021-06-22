Від цього потрібно відштовхуватися, плануючи порцію перекусу. Скільки цукру у різних фруктах – розповіла блогерка Aleksa Svarovskyh.
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Кращі фрукти – це овочі (с). Організації, які досліджують, що і скільки їсти, аби передчасно не померти, рекомендують за день з'їдати 2 цілі фрукти (обов'язково різних щоразу) або чашку ягід,
– зазначила Aleksa Svarovskyh.
Скільки цукру у 100 грамах фруктів
- Грейпфрут – 7 грамів.
- Диня – 7 грамів.
- Персик – 8 грамів.
- Апельсин – 8 грамів.
- Ківі – 8 грамів.
- Мандарин – 8 грамів.
- Яблуко – 9 грамів.
- Груша – 10 грамів.
Варто стежити за порцією фруктів, адже в них багато цукру / Фото Pixabay
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- Слива – 10 грамів.
- Інжир – 11 грамів.
- Ананас – 12 грамів.
- Гранат – 15 грамів.
- Хурма – 15 грамів.
- Виноград – 15 грамів.
- Банан – 19 грамів.
- Сухофрукти – 66 грамів.
Сухофрукти є цукровою бомбою / Фото Pixabay