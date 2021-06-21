Для його приготування знадобиться біле вино. Відмінним рецептом поділилася фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Не лякайтеся складних французьких назв. Фрикасе – це по-іншому рагу! Дуже просто, смачно, низькокалорійно!
– зазначила Медушкіна.

Фрикасе з індички з печерицями

Інгредієнти:

  • М'ясо індички – 400 грамів.
    Печериці – 200 грамів.
    Цибуля ріпчаста – 100 грамів.
    Оливкова олія – 10 грамів.
    Сухе біле вино – 100 мілілітрів.
    Яєчні жовтки – 2 штуки.
    Бульйон – ½ склянки.
    Вода – 1 столова ложка.
    Лимон – ½ штуки.
    Часник – 2 зубчики.
    Петрушка – до смаку.
    Сіль, перець – до смаку.

Фрикасе сподобається всій родині / Фото yummly

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Як приготувати:

  • Індичку нарізаємо невеликими шматочками.
  • Змащуємо глибоку сковороду рослинною олією і на сильному вогні підрум'янюємо індичку.
  • Викладаємо індичку на паперовий рушник, щоб зайва олія вбралася.
  • У сковороду викладаємо дрібно нарізану цибулю і цілий зубчик часнику. Обсмажуємо все протягом 3 -  5 хвилин до розм'якшення.
  • Повертаємо індичку на сковороду і додаємо біле вино. Накриваємо сковороду кришкою, зменшуємо вогонь і тушкуємо протягом 30 хвилин.
  • Гриби чистимо і нарізаємо пластинками. Через 30 хвилин додаємо їх до індички та обережно все перемішуємо.
  • Додаємо дрібно рубані петрушку і зубчик часнику.
  • Вливаємо трохи бульйону, солимо, перчимо і тушкуємо все ще 30 хвилин.
  • Для соусу змішуємо 2 жовтки, 1 столову ложку води, сік половинки лимона, сіль і перець. Розмішуємо все виделкою.
  • Через 30 хвилин знімаємо сковороду з вогню і відразу ж вливаємо в неї яєчний соус і швидко перемішуємо, щоб яйце не згорнулося. Це дозволить м'ясу покритися ніжним кремовим соусом.

 