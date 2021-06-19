Для того щоб броколі зберегла корисні властивості, її необхідно правильно приготувати. Смачним і простим рецептом поділилася дієтологиня Світлана Фус.

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Запечена броколі з часником

Інгредієнти:

Броколі – 600 – 700 грамів (2 качани).

Оливкова олія – 3 столові ложки.

Часник – 4 зубчики.

Сіль – до смаку.

Мелений чорний перець – до смаку.

Пармезан – 30 – 50 грамів.

Лимон – 1 штука.

При правильному приготуванні броколі збереже всі корисні властивості / Фото Pixabay

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Як приготувати:

Броколі розбираємо на суцвіття та викладаємо на деко, попередньо змастивши його олією.

Додаємо масло, рубаний часник, сіль і перець. Ретельно все перемішуємо.

Запікаємо 10 – 15 хвилин за температури 220°C.

Не забувайте, що чим довше готувати броколі, тим м'якшою вона буде. Перед подачею посипте її тертим пармезаном і полийте лимонним соком,

– резюмувала Світлана Фус.