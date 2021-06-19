Для того чтобы брокколи сохранила полезные свойства, ее необходимо правильно приготовить. Вкусным и простым рецептом поделилась диетолог Светлана Фус.

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Запеченная брокколи с чесноком

Ингредиенты:

Брокколи – 600 – 700 грамм (2 кочана).

Оливковое масло – 3 столовые ложки.

Чеснок – 4 зубчика.

Соль – по вкусу.

Молотый черный перец – по вкусу.

Пармезан – 30 – 50 грамм.

Лимон – 1 штука.

При правильном приготовлении брокколи сохранит все полезные свойства / Фото Pixabay

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Как приготовить:

Брокколи разбираем на соцветия и выкладываем на противень, предварительно смазав его маслом.

Добавляем масло, рубленный чеснок, соль и перец. Тщательно все перемешиваем.

Запекаем 10 – 15 минут при температуре 220°C.

Не забывайте, что чем дольше готовить брокколи, тем мягче она будет. Перед подачей посыпьте ее тертым пармезаном и полейте лимонным соком,

– резюмировала Светлана Фус.