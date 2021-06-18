От некоторых из них следует избавиться, чтобы быть привлекательным в течение многих лет. Подробнее рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
Интересно Какая пища нужна для мозга: список продуктов от фитнес-тренера
От каких привычек нужно избавиться
-
Кофе или чай вместо воды
По словам эксперта, эти напитки перегружают работу мочевыделительной системы, попросту говорят, выкачивают воду из организма, приводя к обезвоживанию. Это сказывается на коже.
-
Пить чай вприкуску или есть десерт после основного приема пищи
Чрезмерное потребление сахара – причина набора веса и преждевременного старения. Сладкое после еды – еще хуже для организма, потому что приводит к скачку глюкозы в крови, а значит, и чрезмерной выработке инсулина. Это ведет к набору веса и перегружает работу внутренних органов, что сокращает их срок жизни,
– пояснила Елена Кален.
-
Мало сна
Недостатка сна является причиной усталости. Организм не успевает обновить ресурсы и быстрее изнашивается.
Некоторые привычки крадут красоту и молодость / Фото Pixabay
Читайте Ягоды: когда и сколько их нужно есть, чтобы снижать вес
-
Автоматизация
Очень многие действия мы делаем на автомате: пользуемся транспортом, лифтом, работаем сидя. Все это приводит к нехватке физической активности, мешает обмену веществ и сокращает жизнь. Важно много двигаться, чтобы тело получало кислород. Это положительно скажется на внешнем виде.
-
Алкоголь, сигареты, кальян
Токсические вещества, выделяемые при курении, не только повышают риск развития рака легких, но способствуют преждевременному старению кожи. Алкоголь ведет к обезвоживанию,
– резюмировала эксперт.
Что вредит красоте и молодости: 5 привычек, от которых пора избавиться
Каждый человек хочет как можно дольше выглядеть молодым, красивым и стройным. И у каждого есть свои привычки.
От некоторых из них следует избавиться, чтобы быть привлекательным в течение многих лет. Подробнее рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
Интересно Какая пища нужна для мозга: список продуктов от фитнес-тренера
От каких привычек нужно избавиться
-
Кофе или чай вместо воды
По словам эксперта, эти напитки перегружают работу мочевыделительной системы, попросту говорят, выкачивают воду из организма, приводя к обезвоживанию. Это сказывается на коже.
-
Пить чай вприкуску или есть десерт после основного приема пищи
Чрезмерное потребление сахара – причина набора веса и преждевременного старения. Сладкое после еды еще хуже для организма, потому что приводит к скачку глюкозы в крови, а значит, и чрезмерной выработке инсулина. Это ведет к набору веса и перегружает работу внутренних органов, что сокращает их срок жизни,
– пояснила Елена Кален.
-
Мало сна
Недостатка сна является причиной усталости. Организм не успевает обновить ресурсы и быстрее изнашивается.
Некоторые привычки крадут красоту и молодость / Фото Pixabay
Читайте Ягоды: когда и сколько их нужно есть, чтобы снижать вес
-
Автоматизация
Очень многие действия мы делаем на автомате: пользуемся транспортом, лифтом, работаем сидя. Все это приводит к нехватке физической активности, мешает обмену веществ и сокращает жизнь. Важно много двигаться, чтобы тело получало кислород. Это положительно скажется на внешнем виде.
-
Алкоголь, сигареты, кальян
Токсические вещества, выделяемые при курении, не только повышают риск развития рака легких, но способствуют преждевременному старению кожи. Алкоголь ведет к обезвоживанию,
– резюмировала эксперт.