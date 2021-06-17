Сочные ягоды следует есть в первой половине дня, учитывая размер порции. Что еще нужно учесть при снижении веса, рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Ягоды – превосходный источник витаминов и антиоксидантов, а еще клетчатки, которая замедляет пищеварение и улучшает работу кишечника… Обязательно кушайте ягоды в этом году — получайте заряд витаминов и хорошего настроения! Можете кушать их как в чистом виде, так и в виде смузи, смешивая с творогом, овсянкой, йогуртом,

– отметила Боржемская.

Когда и сколько ягод можно есть

Ягоды лучше употреблять до 16:00 . Их можно добавлять к завтраку или употреблять в первый перекус.

. Их можно добавлять к завтраку или употреблять в первый перекус. Одна порция ягод должна составлять до 200 грамм.

Важно! Ягоды содержат много фруктозы и глюкозы, поэтому к их употреблению нужно относиться серьезно.

Ягоды лучше есть в первой половине дня / Фото Pixabay

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Около 40% людей имеют сниженный порог усвоения фруктозы в кишечнике и потому вас может вздувать после любимых ягод и фруктов. Все потому, что наш организм может усвоить не более 25 грамм фруктозы за раз,

– добавила фитнес-тренер.

Она уточнила, что многие устраивают "разгрузочные дни" на клубнике, вишне или черешне. Однако это неверный метод. По словам Марины Боржемской, только полноценное питание гарантирует красивое тело.