Соковиті ягоди слід їсти у першій половині дня, з огляду на розмір порції. Що ще потрібно врахувати при зниженні ваги, розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.
Цікаво Названо три важливих умови правильного харчування
Ягоди – чудове джерело вітамінів і антиоксидантів, а ще клітковини, яка уповільнює травлення і покращує роботу кишечника... Обов'язково їжте ягоди цього року – отримуйте заряд вітамінів і гарного настрою! Можете їсти їх як у чистому вигляді, так і у вигляді смузі, змішуючи з сиром, вівсянкою, йогуртом,
– зазначила Боржемська.
Коли та скільки ягід можна їсти
- Ягоди краще вживати до 16:00. Їх можна додавати до сніданку або вживати у перший перекус.
- Одна порція ягід має бути до 200 грамів.
Ягоди краще їсти у першій половині дня / Фото Pixabay
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Близько 40% людей мають знижений поріг засвоєння фруктози в кишечнику і тому вас може здувати після улюблених ягід і фруктів. Все тому, що наш організм може засвоїти не більше 25 грамів фруктози за раз,
– додала фітнес-тренерка.
Вона уточнила, що багато хто влаштовує "розвантажувальні дні" на полуниці, вишні чи черешні. Однак це невірний метод. За словами Марини Боржемської, тільки повноцінне харчування гарантує гарне тіло.