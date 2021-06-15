Десерт всі готують по-своєму – існує безліч різних рецептів. Одним із вдалих варіантів поділилася блогерка Валерія Чепішко.

Цікаво Названо три важливих умови правильного харчування

Ніжні, пишні та не забиті борошном. Найголовніше для мене – добре тримають форму й не розтікаються на сковороді,

– зазначила Чепішко.

Смачні та корисні сирники

Інгредієнти (на 24 штуки):

КБЖВ (калорії, білки, жири, вуглеводи) на 1 штуку - 29/5/0/2.

Сир - 600 грамів (від 0 до 5% жирності).

Яєчний білок – 1 штука.

Цукор або цукрозамінник – до смаку.

Сіль – щіпка.

Манка або рисове борошно – 60 грамів (+15 грамів для обвалювання).

Сирники можна їсти з ягодами чи джемом / Фото Pixabay

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Як приготувати:

Змішуємо до однорідної маси сир, яєчний білок, цукор (або цукрозамінник), сіль, манку або муку.

Беремо масу і формуємо невелику кульку. Обвалюємо її у борошні та надаємо форму шайби.

Сирники випікаємо протягом 10 – 15 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці з одного боку і 10 – 15 хвилин з іншого боку.

Сирники також можна обсмажити на сковороді. Робимо це на невеликому вогні й під кришкою.

Процес приготування сирників дивіться на відео: