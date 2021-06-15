Десерт всі готують по-своєму – існує безліч різних рецептів. Одним із вдалих варіантів поділилася блогерка Валерія Чепішко.
Цікаво Названо три важливих умови правильного харчування
Ніжні, пишні та не забиті борошном. Найголовніше для мене – добре тримають форму й не розтікаються на сковороді,
– зазначила Чепішко.
Смачні та корисні сирники
Інгредієнти (на 24 штуки):
КБЖВ (калорії, білки, жири, вуглеводи) на 1 штуку - 29/5/0/2.
- Сир - 600 грамів (від 0 до 5% жирності).
- Яєчний білок – 1 штука.
- Цукор або цукрозамінник – до смаку.
- Сіль – щіпка.
- Манка або рисове борошно – 60 грамів (+15 грамів для обвалювання).
Сирники можна їсти з ягодами чи джемом / Фото Pixabay
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Як приготувати:
- Змішуємо до однорідної маси сир, яєчний білок, цукор (або цукрозамінник), сіль, манку або муку.
- Беремо масу і формуємо невелику кульку. Обвалюємо її у борошні та надаємо форму шайби.
- Сирники випікаємо протягом 10 – 15 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці з одного боку і 10 – 15 хвилин з іншого боку.
- Сирники також можна обсмажити на сковороді. Робимо це на невеликому вогні й під кришкою.
Процес приготування сирників дивіться на відео: