Десерт все готовят по-своему – существует множество различных рецептов. Одним из удачных вариантов поделилась блогер Валерия Чепишко.
Интересно Названы три важных условия правильного питания
Нежные, пышные и не забитые мукой. Самое главное для меня – хорошо держат форму и не растекаются на сковороде,
– отметила Чепишко.
Вкусные и полезные сырники
Ингредиенты (на 24 штуки):
КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы) на 1 штуку – 29/5/0/2.
- Творог – 600 грамм (от 0 до 5% жирности).
- Яичный белок – 1 штука.
- Сахар или сахарозаменитель – по вкусу.
- Соль – щепотка.
- Манка или рисовая мука – 60 грамм (+15 грамм для обваливания).
Сырники можно есть с ягодами или джемом / Фото Pixabay
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Как приготовить:
- Смешиваем до однородной массы творог, яичный белок, сахар (или сахарозаменитель), соль, манку или муку.
- Берем массу и формируем небольшой шарик. Обваливаем его в муке и придаем форму шайбы.
- Сырники выпекаем в течение 10 – 15 минут в разогретой до 180 градусов духовке с одной стороны и 10 – 15 минут с другой стороны.
- Сырники также можно обжарить на сковороде. Делаем это на небольшом огне и под крышкой.
Процесс приготовления сырников смотрите на видео: