Десерт все готовят по-своему – существует множество различных рецептов. Одним из удачных вариантов поделилась блогер Валерия Чепишко.

Интересно Названы три важных условия правильного питания

Нежные, пышные и не забитые мукой. Самое главное для меня – хорошо держат форму и не растекаются на сковороде,

– отметила Чепишко.

Вкусные и полезные сырники

Ингредиенты (на 24 штуки):

КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы) на 1 штуку – 29/5/0/2.

Творог – 600 грамм (от 0 до 5% жирности).

Яичный белок – 1 штука.

Сахар или сахарозаменитель – по вкусу.

Соль – щепотка.

Манка или рисовая мука – 60 грамм (+15 грамм для обваливания).

Сырники можно есть с ягодами или джемом / Фото Pixabay

Читайте Вкусные квадратики с клубникой для детей и взрослых: быстрый десерт без выпечки

Как приготовить:

Смешиваем до однородной массы творог, яичный белок, сахар (или сахарозаменитель), соль, манку или муку.

Берем массу и формируем небольшой шарик. Обваливаем его в муке и придаем форму шайбы.

Сырники выпекаем в течение 10 – 15 минут в разогретой до 180 градусов духовке с одной стороны и 10 – 15 минут с другой стороны.

Сырники также можно обжарить на сковороде. Делаем это на небольшом огне и под крышкой.

Процесс приготовления сырников смотрите на видео: