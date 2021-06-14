Это блюдо не требует выпекания, а значит приготовить его можно очень быстро. Рецептом поделилась диетолог Светлана Фус.

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Квадратики с клубникой

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья – 250 грамм.
  • Какао – 50 грамм.
  • Банан – 1 штука.
  • Орехи – по вкусу.
  • Изюм – по вкусу.
  • Клубника – по вкусу.

Вкусный десерт понравится всем членам семьи / Фото ecoportal

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Как приготовить:

  • Овсяные хлопья обжариваем на сухой сковороде.
  • В блендере до однородной массы взбиваем хлопья, какао-порошок, изюм, орехи и банан.
  • Выкладываем смесь в форме прямоугольника на бумагу для выпечки.
  • Посыпаем десерт какао.
  • Режем на квадратные куски и на час отправляем в холодильник.
  • Готовый десерт украшаем клубникой.

 