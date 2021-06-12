Одним из вкусных блюд являются фаршированные кабачки с курицей. Как их приготовить – рассказала диетолог Светлана Фус.

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Фаршированные кабачки

Ингредиенты:

  • Кабачки – 3 штуки.
  • Куриное филе – 200 грамм.
  • Помидор – 1 – 2 штуки.⠀
  • Укроп и петрушка – по вкусу.
  • Чеснок – 3 зубчика.⁣⁣⠀
  • Греческий йогурт – 200 грамм.⁣⁣⠀
  • Твердый сыр – 200 грамм.⁣⁣⠀
  • Соль – по вкусу.
  • Перец⁣ – по вкусу.

Фаршированные кабачки – это просто, вкусно и полезно / Фото alizy

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Как приготовить:

  • Кабачки моем и разрезаем пополам вдоль. Убираем мякоть, формируя лодочки.
  • Куриное филе промываем и нарезаем небольшими кубиками.
  • Нарезаем помидор, рубим чеснок и зелень.
  • Рубленую зелень и чеснок добавляем в йогурт, перемешиваем.
  • Все нарезанные ингредиенты, в том числе и мякоть от кабачков, смешиваем, солим и перчим, добавляем йогурт с зеленью и чесноком. ⁣⁣
  • Фаршируем кабачки и выкладываем на противень, смазанный растительным маслом.
  • Отправляем в духовку на 20 – 25 минут под 200 градусов.

Через 20 минут кабачки посыпаем тертым сыром и снова отправляем в духовку на 10 минут, пока сырная шапочка не зарумянится,
– отметила Светлана Фус.

 