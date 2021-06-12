Одним из вкусных блюд являются фаршированные кабачки с курицей. Как их приготовить – рассказала диетолог Светлана Фус.

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Фаршированные кабачки

Ингредиенты:

Кабачки – 3 штуки.

Куриное филе – 200 грамм.

Помидор – 1 – 2 штуки.⠀

Укроп и петрушка – по вкусу.

Чеснок – 3 зубчика.⁣⁣⠀

Греческий йогурт – 200 грамм.⁣⁣⠀

Твердый сыр – 200 грамм.⁣⁣⠀

Соль – по вкусу.

Перец⁣ – по вкусу.

Фаршированные кабачки – это просто, вкусно и полезно / Фото alizy

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Как приготовить:

Кабачки моем и разрезаем пополам вдоль. Убираем мякоть, формируя лодочки.

Куриное филе промываем и нарезаем небольшими кубиками.

Нарезаем помидор, рубим чеснок и зелень.

Рубленую зелень и чеснок добавляем в йогурт, перемешиваем.

Все нарезанные ингредиенты, в том числе и мякоть от кабачков, смешиваем, солим и перчим, добавляем йогурт с зеленью и чесноком. ⁣⁣

Фаршируем кабачки и выкладываем на противень, смазанный растительным маслом.

Отправляем в духовку на 20 – 25 минут под 200 градусов.

Через 20 минут кабачки посыпаем тертым сыром и снова отправляем в духовку на 10 минут, пока сырная шапочка не зарумянится,

– отметила Светлана Фус.