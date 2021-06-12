Одним из вкусных блюд являются фаршированные кабачки с курицей. Как их приготовить – рассказала диетолог Светлана Фус.
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Фаршированные кабачки
Ингредиенты:
- Кабачки – 3 штуки.
- Куриное филе – 200 грамм.
- Помидор – 1 – 2 штуки.⠀
- Укроп и петрушка – по вкусу.
- Чеснок – 3 зубчика.⠀
- Греческий йогурт – 200 грамм.⠀
- Твердый сыр – 200 грамм.⠀
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
Фаршированные кабачки – это просто, вкусно и полезно / Фото alizy
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Как приготовить:
- Кабачки моем и разрезаем пополам вдоль. Убираем мякоть, формируя лодочки.
- Куриное филе промываем и нарезаем небольшими кубиками.
- Нарезаем помидор, рубим чеснок и зелень.
- Рубленую зелень и чеснок добавляем в йогурт, перемешиваем.
- Все нарезанные ингредиенты, в том числе и мякоть от кабачков, смешиваем, солим и перчим, добавляем йогурт с зеленью и чесноком.
- Фаршируем кабачки и выкладываем на противень, смазанный растительным маслом.
- Отправляем в духовку на 20 – 25 минут под 200 градусов.
Через 20 минут кабачки посыпаем тертым сыром и снова отправляем в духовку на 10 минут, пока сырная шапочка не зарумянится,
– отметила Светлана Фус.