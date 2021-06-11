Однако фрукты можно и нужно есть даже при снижении веса. ТОП-9 назвала нутрициолог Ольга Усенко.

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Нет определенного фрукта, запускающего похудение в организме, но есть фрукты, которые питательны своим витаминным и минеральным составом,

– отметила Усенко.

Какие фрукты должны быть в рационе

1. Грейпфрут

Этот фрукт у многих ассоциируется именно с похудением. В половине грейпфрута содержится всего 39 калорий, однако в нем 65% рекомендуемой суточной нормы витамина С.

2. Яблоки

Низкокалорийные и богатые клетчаткой фрукты. В одном крупном яблоке – 116 калорий и 5,4 грамма клетчатки.

3. Ягоды

Любые ягоды доступны для тех, кто правильно питается и следит за рационом. В них мало калорий и много витаминов.

4. Косточковые фрукты

Являются отличным перекусом. У них низкий гликемический индекс, мало калорий и много витаминов.

5. Киви

Отличный источник витамина С, Е, а также фолиевой кислоты и клетчатки.

6. Дыня

Этот фрукт питательнее, чем арбуз, и может употребляться при похудении.

7. Апельсины

8. Бананы

Многие бояться бананов при нормализации веса, но бананы очень питательны для организма и они не будут мешать достижению результата, если не переедать их,

– пояснила нутрициолог.

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9. Авокадо

Этот фрукт считается очень полезным. Однако нужно помнить, что он еще и калорийный, поэтому важно следить за порцией.

Фрукты позволят надолго забыть о чувстве голода / Фото Pixabay

Ольга Усенко подчеркнула, что все фрукты лучше есть в натуральном виде и целиком. Также ягоды и фрукты можно добавлять в салаты или йогурты. Они дадут насыщение и позволят на длительное время забыть о чувстве голода.

Никогда не нужно бояться правильных продуктов. Ни один правильный продукт не будет во вред организму так, как то, что можно найти на прилавках промышленности,

– резюмировала нутрициолог.