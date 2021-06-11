Однак фрукти можна й потрібно їсти навіть при зниженні ваги. ТОП-9 назвала нутриціологиня Ольга Усенко.
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Немає певного фрукта, який запускає схуднення в організмі, але є фрукти, які поживні своїм вітамінним та мінеральним складом,
– зазначила Усенко.
Які фрукти мають бути в раціоні
1. Грейпфрут
Цей фрукт у багатьох асоціюється саме зі схудненням. У половині грейпфрута міститься лише 39 калорій, однак у ньому – 65% рекомендованої добової норми вітаміну С.
2. Яблука
Низькокалорійні та багаті на клітковину фрукти. В одному великому яблуці – 116 калорій і 5,4 грама клітковини.
3. Ягоди
Будь-які ягоди доступні для тих, хто правильно харчується і стежить за раціоном. У них мало калорій і багато вітамінів.
4. Кісточкові фрукти
Є відмінним перекусом. У них низький глікемічний індекс, мало калорій і багато вітамінів.
5. Ківі
Відмінне джерело вітаміну С, а також фолієвої кислоти та клітковини.
6. Диня
Цей фрукт більш поживний, ніж кавун, і може вживатися при схудненні.
7. Апельсини
8. Банани
Багато хто боїться бананів під час нормалізації ваги, але банани дуже поживні для організму й вони не будуть заважати досягненню результату, якщо не переїдати,
– пояснила нутриціологиня.
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9. Авокадо
Цей фрукт вважається дуже корисним. Однак потрібно пам'ятати, що він ще й калорійний, тому важливо стежити за порцією.
Фрукти дозволять надовго забути про відчуття голоду / Фото Pixabay
Ніколи не потрібно боятися правильних продуктів. Жоден правильний продукт не зашкодить організму так, як те, що можна знайти на прилавках промисловості,
– резюмувала нутриціологиня.