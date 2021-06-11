Однак фрукти можна й потрібно їсти навіть при зниженні ваги. ТОП-9 назвала нутриціологиня Ольга Усенко.

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Немає певного фрукта, який запускає схуднення в організмі, але є фрукти, які поживні своїм вітамінним та мінеральним складом,

– зазначила Усенко.

Які фрукти мають бути в раціоні

1. Грейпфрут

Цей фрукт у багатьох асоціюється саме зі схудненням. У половині грейпфрута міститься лише 39 калорій, однак у ньому – 65% рекомендованої добової норми вітаміну С.

2. Яблука

Низькокалорійні та багаті на клітковину фрукти. В одному великому яблуці – 116 калорій і 5,4 грама клітковини.

3. Ягоди

Будь-які ягоди доступні для тих, хто правильно харчується і стежить за раціоном. У них мало калорій і багато вітамінів.

4. Кісточкові фрукти

Є відмінним перекусом. У них низький глікемічний індекс, мало калорій і багато вітамінів.

5. Ківі

Відмінне джерело вітаміну С, а також фолієвої кислоти та клітковини.

6. Диня

Цей фрукт більш поживний, ніж кавун, і може вживатися при схудненні.

7. Апельсини

8. Банани

Багато хто боїться бананів під час нормалізації ваги, але банани дуже поживні для організму й вони не будуть заважати досягненню результату, якщо не переїдати,

– пояснила нутриціологиня.

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9. Авокадо

Цей фрукт вважається дуже корисним. Однак потрібно пам'ятати, що він ще й калорійний, тому важливо стежити за порцією.

Фрукти дозволять надовго забути про відчуття голоду / Фото Pixabay

Ольга Усенко наголосила, що всі фрукти краще їсти у натуральному вигляді й цілими. Також ягоди та фрукти можна додавати в салати чи йогурти. Вони дадуть насичення і дозволять на тривалий час забути про почуття голоду.

Ніколи не потрібно боятися правильних продуктів. Жоден правильний продукт не зашкодить організму так, як те, що можна знайти на прилавках промисловості,

– резюмувала нутриціологиня.