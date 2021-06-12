Однією зі смачних страв є фаршировані кабачки з куркою. Як їх приготувати – розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Фаршировані кабачки

Інгредієнти:

  • Кабачки – 3 штуки.
  • Куряче філе – 200 грамів.
  • Помідор – 1 – 2 штуки. ⠀
  • Кріп і петрушка – до смаку.
  • Часник - 3 зубчики.
  • Грецький йогурт – 200 грамів.⁣⁣ ⠀
  • Твердий сир – 200 грамів.⁣⁣ ⠀
  • Сіль – до смаку.
  • Перець⁣ – до смаку.

Фаршировані кабачки – це просто, смачно й корисно / Фото alizy

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Як приготувати:

  • Кабачки миємо й розрізаємо навпіл уздовж. Прибираємо м'якоту, формуючи човники.
  • Куряче філе промиваємо та нарізаємо невеликими кубиками.
  • Нарізаємо помідор, рубаємо часник і зелень.
  • Рубану зелень і часник додаємо в йогурт, перемішуємо.
  • Всі нарізані інгредієнти, в тому числі й м'якоту від кабачків, змішуємо, солимо та перчимо, додаємо йогурт із зеленню і часником. ⁣⁣
  • Фаршируємо кабачки й викладаємо на деко, змащене олією.
  • Відправляємо в духовку на 20 – 25 хвилин під 200 градусів.

Через 20 хвилин кабачки посипаємо тертим сиром і знову відправляємо в духовку на 10 хвилин, поки сирна шапочка не зарум'яниться,
– зазначила Світлана Фус.

 