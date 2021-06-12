Однією зі смачних страв є фаршировані кабачки з куркою. Як їх приготувати – розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Фаршировані кабачки

Інгредієнти:

Кабачки – 3 штуки.

Куряче філе – 200 грамів.

Помідор – 1 – 2 штуки. ⠀

Кріп і петрушка – до смаку.

Часник - 3 зубчики.

Грецький йогурт – 200 грамів.⁣⁣ ⠀

Твердий сир – 200 грамів.⁣⁣ ⠀

Сіль – до смаку.

Перець⁣ – до смаку.

Фаршировані кабачки – це просто, смачно й корисно / Фото alizy

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Як приготувати:

Кабачки миємо й розрізаємо навпіл уздовж. Прибираємо м'якоту, формуючи човники.

Куряче філе промиваємо та нарізаємо невеликими кубиками.

Нарізаємо помідор, рубаємо часник і зелень.

Рубану зелень і часник додаємо в йогурт, перемішуємо.

Всі нарізані інгредієнти, в тому числі й м'якоту від кабачків, змішуємо, солимо та перчимо, додаємо йогурт із зеленню і часником. ⁣⁣

Фаршируємо кабачки й викладаємо на деко, змащене олією.

Відправляємо в духовку на 20 – 25 хвилин під 200 градусів.

Через 20 хвилин кабачки посипаємо тертим сиром і знову відправляємо в духовку на 10 хвилин, поки сирна шапочка не зарум'яниться,

– зазначила Світлана Фус.