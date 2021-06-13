Питание должно быть не только вкусным, но и полезным. Примером меню на день поделилась нутрициолог Ольга Усенко.

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Лето врывается в нашу жизнь и все больше и больше вкусных сезонных продуктов появляется на прилавках. Давайте вместе попробуем один день сезонного питания,

– отметила Усенко.

Как питаться в течение дня

Завтрак:

2 яйца в любом готовом виде;

30 грамм твердого сыра;

150 грамм овощей в любом виде;

7 миллилитров растительного масла;

200 грамм черешни.

Перекус:

300 грамм клубники;

25 грамм шоколада с содержанием какао от 80%.

Летом обязательно нужно включать в рацион овощи и фрукты / Фото Pixabay

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Обед:

100 грамм цельнозернового лаваша;

1/2 мякоти авокадо;

100 грамм курицы (в готовом виде);

30 грамм твердого сыра;

150 грамм овощей (на выбор).

Ужин:

130 грамм запеченной рыбы (без шкуры);

200 грамм овощей в любом виде;

7 миллилитров растительного масла;

150 грамм ягод или фруктов.

Много фруктов и ягод — это залог вкусного лета. У нас и так постоянные ограничения во всем, поэтому хоть летом нужно чуть выдыхать,

– резюмировала Ольга Усенко.