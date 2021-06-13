Питание должно быть не только вкусным, но и полезным. Примером меню на день поделилась нутрициолог Ольга Усенко.
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Лето врывается в нашу жизнь и все больше и больше вкусных сезонных продуктов появляется на прилавках. Давайте вместе попробуем один день сезонного питания,
– отметила Усенко.
Как питаться в течение дня
Завтрак:
- 2 яйца в любом готовом виде;
- 30 грамм твердого сыра;
- 150 грамм овощей в любом виде;
- 7 миллилитров растительного масла;
- 200 грамм черешни.
Перекус:
- 300 грамм клубники;
- 25 грамм шоколада с содержанием какао от 80%.
Летом обязательно нужно включать в рацион овощи и фрукты / Фото Pixabay
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Обед:
- 100 грамм цельнозернового лаваша;
- 1/2 мякоти авокадо;
- 100 грамм курицы (в готовом виде);
- 30 грамм твердого сыра;
- 150 грамм овощей (на выбор).
Ужин:
- 130 грамм запеченной рыбы (без шкуры);
- 200 грамм овощей в любом виде;
- 7 миллилитров растительного масла;
- 150 грамм ягод или фруктов.
Много фруктов и ягод — это залог вкусного лета. У нас и так постоянные ограничения во всем, поэтому хоть летом нужно чуть выдыхать,
– резюмировала Ольга Усенко.