Харчування має бути не тільки смачним, але й корисним. Прикладом меню на день поділилася нутриціолог Ольга Усенко.

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Літо вривається в наше життя і все більше й більше смачних сезонних продуктів з'являється на прилавках. Давайте разом спробуємо один день сезонного харчування,
– зазначила Усенко.

Як харчуватися протягом дня

Сніданок:

  • 2 яйця у будь-якому приготованому вигляді;
  • 30 грамів твердого сиру;
  • 150 грамів овочів у будь-якому вигляді;
  • 7 мілілітрів рослинної олії;
  • 200 грамів черешні.

Перекус:

  • 300 грамів полуниці;
  • 25 грамів шоколаду з вмістом какао від 80%.

Влітку обов'язково потрібно включати в раціон овочі та фрукти / Фото Pixabay

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Обід:

  • 100 грамів цільнозернового лавашу;
  • 1/2 м'якоті авокадо;
  • 100 грамів курки (у готовому вигляді);
  • 30 грамів твердого сиру;
  • 150 грамів овочів (на вибір).

Вечеря:

  • 130 грамів запеченої риби (без шкірки);
  • 200 грамів овочів у будь-якому вигляді;
  • 7 мілілітрів рослинної олії;
  • 150 грамів ягід чи фруктів.

Багато фруктів і ягід – це запорука смачного літа. У нас і так постійні обмеження в усьому, тому хоч влітку потрібно трохи видихати,
– резюмувала Ольга Усенко.

 