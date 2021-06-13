Харчування має бути не тільки смачним, але й корисним. Прикладом меню на день поділилася нутриціолог Ольга Усенко.

Цікаво Що приготувати на вихідних: рецепт смачної сезонної страви

Літо вривається в наше життя і все більше й більше смачних сезонних продуктів з'являється на прилавках. Давайте разом спробуємо один день сезонного харчування,

– зазначила Усенко.

Як харчуватися протягом дня

Сніданок:

2 яйця у будь-якому приготованому вигляді;

30 грамів твердого сиру;

150 грамів овочів у будь-якому вигляді;

7 мілілітрів рослинної олії;

200 грамів черешні.

Перекус:

300 грамів полуниці;

25 грамів шоколаду з вмістом какао від 80%.

Влітку обов'язково потрібно включати в раціон овочі та фрукти / Фото Pixabay

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Обід:

100 грамів цільнозернового лавашу;

1/2 м'якоті авокадо;

100 грамів курки (у готовому вигляді);

30 грамів твердого сиру;

150 грамів овочів (на вибір).

Вечеря:

130 грамів запеченої риби (без шкірки);

200 грамів овочів у будь-якому вигляді;

7 мілілітрів рослинної олії;

150 грамів ягід чи фруктів.

Багато фруктів і ягід – це запорука смачного літа. У нас і так постійні обмеження в усьому, тому хоч влітку потрібно трохи видихати,

– резюмувала Ольга Усенко.