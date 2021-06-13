Харчування має бути не тільки смачним, але й корисним. Прикладом меню на день поділилася нутриціолог Ольга Усенко.
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Літо вривається в наше життя і все більше й більше смачних сезонних продуктів з'являється на прилавках. Давайте разом спробуємо один день сезонного харчування,
– зазначила Усенко.
Як харчуватися протягом дня
Сніданок:
- 2 яйця у будь-якому приготованому вигляді;
- 30 грамів твердого сиру;
- 150 грамів овочів у будь-якому вигляді;
- 7 мілілітрів рослинної олії;
- 200 грамів черешні.
Перекус:
- 300 грамів полуниці;
- 25 грамів шоколаду з вмістом какао від 80%.
Влітку обов'язково потрібно включати в раціон овочі та фрукти / Фото Pixabay
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Обід:
- 100 грамів цільнозернового лавашу;
- 1/2 м'якоті авокадо;
- 100 грамів курки (у готовому вигляді);
- 30 грамів твердого сиру;
- 150 грамів овочів (на вибір).
Вечеря:
- 130 грамів запеченої риби (без шкірки);
- 200 грамів овочів у будь-якому вигляді;
- 7 мілілітрів рослинної олії;
- 150 грамів ягід чи фруктів.
Багато фруктів і ягід – це запорука смачного літа. У нас і так постійні обмеження в усьому, тому хоч влітку потрібно трохи видихати,
– резюмувала Ольга Усенко.