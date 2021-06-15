Составляя свой рацион, важно также обращать внимание на свои привычки. Каких трех правил следует придерживаться, рассказала диетолог Алена Коготкова.

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Правильное питание: каких правил нужно придерживаться

Не нужно пробовать еду во время приготовления

Во время приготовления пищи очень многие женщины и мужчины пробуют блюда. Сначала борщ на соль проверили, затем компот на сахар. Это приводит к потреблению лишних калорий.

Полезные жиры

Суть в том, что у человека с избыточным весом потенциальная польза от самых полезных жиров нивелируется рисками для здоровья от избытка собственных жиров,

– отметила Коготкова.

Завтрак должен быть сытным / Фото Pixabay

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Завтрак

В обществе принято считать, что идеальным завтраком является овсяная каша. Однако диетолог с этим в корне не согласна. По ее словам, такой вариант подходит людям, у которых есть проблемы с пищеварением.

Для среднестатистической офисной женщины это чревато тем, что еще по дороге в офис, ее желудок начнет говорить с ней человеческим языком. Даже школьникам рекомендую завтрак в виде каши дополнять белковым продуктом. Это может быть яйцо, сыр, творог, кусочек мяса или птицы,

– добавила Алена Коготкова.

Она уточнила, что если у ребенка есть избыточный вес, в таком случае не следует готовить кашу ежедневно, лучше чередовать ее с белковыми завтраками.

Для взрослых, которые ведут малоподвижный образ жизни, кашу лучше заменить на белковые завтраки из яиц или творога.