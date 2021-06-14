Для того чтобы весело пройти 2000 шагов, понадобится всего 5 минут. Видео показала эксперт по похудению Надежда Пахирко.

Интересно Что изменит отказ от кофе: факты, которые нужно знать каждому

Даем бой малоподвижному образу жизни! Предлагаю начать с малого – больше ходить! В этом вам поможет моя новая ходилка! Всего за 15 минут под веселую музыку, не выходя из дома, мы пройдем почти 2 километра, сожжем около 100 ккал и сделаем около 2000 шагов,

– отметила Пахирко.

Чем полезна ходьба дома⠀

По словам Пахирко, всего за 15 минут в день можно:

улучшить работу сердечно-сосудистой системы;

разработать суставы;

укрепить мышцы ног и ягодиц;

поднять настроение.

Всего 15 минут в день позволят изменить тело / Фото lhealth

Читайте Как сделать ноги стройными: чемпионка показала крутой способ на видео

Эксперт отметила, что ходилка – мягкая и подойдет абсолютно всем. Кроме того, постепенно она позволит изменить свое тело и свою жизнь.

Как ходить дома: 2000 шагов за 15 минут