Для того чтобы весело пройти 2000 шагов, понадобится всего 5 минут. Видео показала эксперт по похудению Надежда Пахирко.
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Даем бой малоподвижному образу жизни! Предлагаю начать с малого – больше ходить! В этом вам поможет моя новая ходилка! Всего за 15 минут под веселую музыку, не выходя из дома, мы пройдем почти 2 километра, сожжем около 100 ккал и сделаем около 2000 шагов,
– отметила Пахирко.
Чем полезна ходьба дома⠀
По словам Пахирко, всего за 15 минут в день можно:
- улучшить работу сердечно-сосудистой системы;
- разработать суставы;
- укрепить мышцы ног и ягодиц;
- поднять настроение.
Всего 15 минут в день позволят изменить тело / Фото lhealth
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Эксперт отметила, что ходилка – мягкая и подойдет абсолютно всем. Кроме того, постепенно она позволит изменить свое тело и свою жизнь.
Как ходить дома: 2000 шагов за 15 минут