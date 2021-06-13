Однако отказ от кофе может изменить состояние здоровья и не только. Подробнее рассказала фитнес-тренер Анастасия Полтавская.

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Что изменится после отказа от кофе⁣⁣⠀

⁣⁣Организм будет лучше усваивать витамины⁣⁣⠀

⁣⁣Фитнес-тренер напомнила, что кофеин "убивает" витамин D, а также снижает количество железа, цинка, калия и кальция в организме.⁣⠀

А одна чашка в 150 миллилитров тормозит усвоение кальция на целых 3 часа. Более того, кофеин вымывает из организма кальций, и в результате злоупотребления кофе кости становятся хрупкими,

– отметила Полтавская.

Появится возможность избавиться от лишнего веса⁣

Кофеин усиливает выработку кортизола и сказывается на работе надпочечников. Последние работают со щитовидной железой, которая заботится об обмене веществ. Употребление кофе замедляет обмен веществ, после чего происходит набор веса.

Иммунитет улучшится

Ограниченная производительность щитовидной железы приводит к ослаблению иммунитета, что становится причиной болезней. ⁣Если вы чувствуете подверженность различным заболеваниям, стоит держаться подальше от кофе, по крайней мере, пока вам не станет лучше,

– добавила Анастасия Полтавская.

Отказ от кофе может изменить жизнь / Фото Pixabay

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У вас не будет проблем с печенью⁣⁣⠀

Для того чтобы кофе усвоился, печени приходится усиленно потрудиться. Когда энзимы необходимы для других вредных химикатов, печень вдруг может "облениться". Поэтому, говорят, что у кофеманов "ленивая" печень.⁣⁣

Вы станете энергичнее⁣⁣

Выпив кофе, человек чувствует прилив сил. Однако со временем это перестает работать, ведь с каждым разом для эффективности требуется употреблять все больше и больше напитка.

Вы почувствуете себя сексуальнее⁣⁣⠀

И снова про щитовидную железу. Эта часть нашего организма отвечает за гормоны, которые управляют нашим либидо, например, за тестостерон. Поэтому как только вы перестанете оказывать давление на щитовидную железу кофеином, вы заметите улучшения в сексуальной жизни,

– резюмировала фитнес-тренер.