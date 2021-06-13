Однак відмова від кави може змінити стан здоров'я й не тільки. Детальніше розповіла фітнес-тренерка Анастасія Полтавська.

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Що зміниться після відмови від кави

Організм краще засвоюватиме вітаміни

Фітнес-тренерка нагадала, що кофеїн "вбиває" вітамін D, а також знижує кількість заліза, цинку, калію та кальцію в організмі.⁣ ⠀

А одна чашка в 150 мілілітрів гальмує засвоєння кальцію на цілих 3 години. Більш того, кофеїн вимиває з організму кальцій, і в результаті зловживання кави кістки стають крихкими,

– зазначила Полтавська.

З'явиться можливість позбавитися від зайвої ваги

Кофеїн підсилює вироблення кортизолу й позначається на роботі надниркових залоз. Останні працюють зі щитовидною залозою, яка піклується про обмін речовин. Вживання кави уповільнює обмін речовин, після чого відбувається набір ваги.

Імунітет покращиться

Обмежена продуктивність щитовидної залози призводить до ослаблення імунітету, що стає причиною хвороб. ⁣Якщо ви відчуваєте схильність до різних захворювань, варто триматися подалі від кави, принаймні, доки вам не стане краще,

– додала Анастасія Полтавська.

Відмова від кави може змінити життя / Фото Pixabay

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У вас не буде проблем з печінкою

Для того щоб кава засвоїлася, печінці доводиться посилено попрацювати. Коли ензими необхідні для інших шкідливих хімікатів, печінка раптом може стати "ледачою". Тому кажуть, що у кавоманів "лінива" печінка.⁣⁣

Ви станете більш енергійними

Випивши кави, людина відчуває прилив сил. Однак з часом це перестає працювати, адже з кожним разом для ефективності потрібно вживати все більше й більше напою.

Ви відчуєте себе більш сексуальними ⠀

І знову про щитовидну залозу. Ця частина нашого організму відповідає за гормони, які керують нашим лібідо, наприклад, за тестостерон. ⁣⁣Тому як тільки ви перестанете тиснути на щитовидну залозу кофеїном, ви помітите поліпшення у сексуальному житті,

– резюмувала фітнес-тренерка.