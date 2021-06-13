Однак відмова від кави може змінити стан здоров'я й не тільки. Детальніше розповіла фітнес-тренерка Анастасія Полтавська.

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Що зміниться після відмови від кави

  • Організм краще засвоюватиме вітаміни

Фітнес-тренерка нагадала, що кофеїн "вбиває" вітамін D, а також знижує кількість заліза, цинку, калію та кальцію в організмі.⁣ ⠀

А одна чашка в 150 мілілітрів гальмує засвоєння кальцію на цілих 3 години. Більш того, кофеїн вимиває з організму кальцій, і в результаті зловживання кави кістки стають крихкими,
– зазначила Полтавська.

  • З'явиться можливість позбавитися від зайвої ваги

Кофеїн підсилює вироблення кортизолу й позначається на роботі надниркових залоз. Останні працюють зі щитовидною залозою, яка піклується про обмін речовин. Вживання кави уповільнює обмін речовин, після чого відбувається набір ваги.

  • Імунітет покращиться

Обмежена продуктивність щитовидної залози призводить до ослаблення імунітету, що стає причиною хвороб. ⁣Якщо ви відчуваєте схильність до різних захворювань, варто триматися подалі від кави, принаймні, доки вам не стане краще,
– додала Анастасія Полтавська.

Відмова від кави може змінити життя / Фото Pixabay

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  • У вас не буде проблем з печінкою

Для того щоб кава засвоїлася, печінці доводиться посилено попрацювати. Коли ензими необхідні для інших шкідливих хімікатів, печінка раптом може стати "ледачою". Тому кажуть, що у кавоманів "лінива" печінка.⁣⁣

  • Ви станете більш енергійними

Випивши кави, людина відчуває прилив сил. Однак з часом це перестає працювати, адже з кожним разом для ефективності потрібно вживати все більше й більше напою.

  • Ви відчуєте себе більш сексуальними ⠀

І знову про щитовидну залозу. Ця частина нашого організму відповідає за гормони, які керують нашим лібідо, наприклад, за тестостерон. ⁣⁣Тому як тільки ви перестанете тиснути на щитовидну залозу кофеїном, ви помітите поліпшення у сексуальному житті,
– резюмувала фітнес-тренерка.

 