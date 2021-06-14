Для того щоб весело пройти 2000 кроків, знадобиться лише 5 хвилин. Відео показала експертка зі схуднення Надія Пахірко.
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Даємо бій малорухливому способу життя! Пропоную почати з малого – більше ходити! У цьому вам допоможе моє нове тренування! Лише за 15 хвилин під веселу музику, не виходячи з дому, ми пройдемо майже 2 кілометри, спалимо близько 100 ккал і зробимо близько 2000 кроків,
– зазначила Пахірко.
Чим корисна ходьба вдома
За словами Пахірко, лише за 15 хвилин на день можна:
- поліпшити роботу серцево-судинної системи;
- розробити суглоби;
- зміцнити м'язи ніг і сідниць;
- підняти настрій.
Лише 15 хвилин на день дозволять змінити тіло / Фото lhealth
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Експертка зазначила, що тренування – м'яке і підійде абсолютно всім. Крім того, поступово воно дозволить змінити своє тіло й своє життя.
Як ходити вдома: 2000 кроків за 15 хвилин