Від деяких з них слід позбутися, щоб бути привабливим протягом багатьох років. Детальніше розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Від яких звичок потрібно позбутися

Кава або чай замість води

За словами експертки, ці напої перевантажують роботу сечовидільної системи, простіше кажучи, викачують воду з організму, приводячи до зневоднення. Це позначається на шкірі.

Пити чай вприкуску чи їсти десерт після основного прийому їжі

Надмірне споживання цукру – причина набору ваги та передчасного старіння. Солодке після їди – ще гірше для організму, тому що призводить до стрибка глюкози у крові, а значить, і надмірного вироблення інсуліну. Це веде до набору ваги й перевантажує роботу внутрішніх органів, що скорочує їх термін життя,

– пояснила Олена Кален.

Замало сну

Нестача сну є причиною втоми. Організм не встигає оновити ресурси й швидше зношується.

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Автоматизація

Дуже багато дій ми робимо на автоматі: користуємося транспортом, ліфтом, працюємо сидячи. Все це призводить до нестачі фізичної активності, заважає обміну речовин і скорочує життя. Важливо багато рухатися, щоб тіло отримувало кисень. Це позитивно позначиться на зовнішньому вигляді.

Алкоголь, сигарети, кальян

Токсичні речовини, що виділяються при курінні, не лише підвищують ризик розвитку раку легенів, але й сприяють передчасному старінню шкіри. Алкоголь призводить до зневоднення,

– резюмувала експертка.