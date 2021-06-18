Від деяких з них слід позбутися, щоб бути привабливим протягом багатьох років. Детальніше розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Від яких звичок потрібно позбутися
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Кава або чай замість води
За словами експертки, ці напої перевантажують роботу сечовидільної системи, простіше кажучи, викачують воду з організму, приводячи до зневоднення. Це позначається на шкірі.
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Пити чай вприкуску чи їсти десерт після основного прийому їжі
Надмірне споживання цукру – причина набору ваги та передчасного старіння. Солодке після їди – ще гірше для організму, тому що призводить до стрибка глюкози у крові, а значить, і надмірного вироблення інсуліну. Це веде до набору ваги й перевантажує роботу внутрішніх органів, що скорочує їх термін життя,
– пояснила Олена Кален.
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Замало сну
Нестача сну є причиною втоми. Організм не встигає оновити ресурси й швидше зношується.
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Автоматизація
Дуже багато дій ми робимо на автоматі: користуємося транспортом, ліфтом, працюємо сидячи. Все це призводить до нестачі фізичної активності, заважає обміну речовин і скорочує життя. Важливо багато рухатися, щоб тіло отримувало кисень. Це позитивно позначиться на зовнішньому вигляді.
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Алкоголь, сигарети, кальян
Токсичні речовини, що виділяються при курінні, не лише підвищують ризик розвитку раку легенів, але й сприяють передчасному старінню шкіри. Алкоголь призводить до зневоднення,
– резюмувала експертка.