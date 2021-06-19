Готовится он легко и быстро. Вкусным рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

Важно Ягоды: когда и сколько их нужно есть, чтобы снижать вес

Салат с клубникой и шпинатом

Ингредиенты:

  • Шпинат – ½ пучка.
  • Клубника – 150 грамм.
  • Авокадо – ½ штуки.
  • Кедровые орешки – 15 грамм.
  • Оливковое масло – 1 чайная ложка.
  • Лимонный сок – ½ чайной ложки.

Вкусный салат с клубникой – идеальный вариант для лета / Фото Pixabay

Интересно Что вредит красоте и молодости: 5 привычек, от которых пора избавиться

Как приготовить:

  • Шпинат промываем, высушиваем в бумажном полотенце и нарезаем.
  • Выкладываем шпинат "подушкой" на тарелку.
  • Авокадо и клубнику нарезаем, выкладываем на шпинат.
  • Посыпаем салат кедровыми орешками и заправляем маслом с лимонным соком.

 