Готується він легко та швидко. Смачним рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Салат з полуницею і шпинатом

Інгредієнти:

  • Шпинат – ½ пучка.
  • Полуниця – 150 грамів.
  • Авокадо – ½ штуки.
  • Кедрові горішки – 15 грамів.
  • Оливкова олія – 1 чайна ложка
  • Лимонний сік – ½ чайної ложки.

Смачний салат з полуницею – ідеальний варіант для літа / Фото Pixabay

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Як приготувати:

  • Шпинат промиваємо, висушуємо у паперовому рушнику й нарізаємо.
  • Викладаємо шпинат "подушкою" на тарілку.
  • Авокадо й полуницю нарізаємо, викладаємо на шпинат.
  • Посипаємо салат кедровими горішками та заправляємо олією з лимонним соком.

 