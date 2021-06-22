От этого нужно отталкиваться, планируя порцию перекуса. Сколько сахара в разных фруктах – рассказала блогер Aleksa Svarovskyh.

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Лучшие фрукты – это овощи (с). Организации, которые исследуют, что и сколько есть, чтобы преждевременно не умереть, рекомендуют в день съедать 2 целых фрукта (обязательно разных каждый раз) или чашку ягод,

– отметила Aleksa Svarovskyh.

Сколько сахара в 100 граммах фруктов

Грейпфрут – 7 граммов.

Дыня – 7 граммов.

Персик – 8 граммов.

Апельсин – 8 граммов.

Киви – 8 граммов.

Мандарин – 8 граммов.

Яблоко – 9 граммов.

Груша – 10 граммов.

Следует следить за порцией фруктов, ведь в них много сахара / Фото Pixabay

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Слива – 10 граммов.

Инжир – 11 граммов.

Ананас – 12 граммов.

Гранат – 15 граммов.

Хурма – 15 граммов.

Виноград – 15 граммов.

Банан – 19 граммов.

Сухофрукты – 66 граммов.

Сухофрукты являются сахарной бомбой / Фото Pixabay