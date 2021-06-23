Для того щоб позбутися від будь-якого типу живота, необхідно дотримуватися деяких правил. Детальніше розповіла нутриціологиня та фітнес-експертка Катерина Медушкіна.

Цікаво Скільки цукру у фруктах: факти, які має знати кожен

Чому з'являється живіт

Перш за все, вам доведеться змиритися з думкою, що все зайве, від чого ви хочете позбутися, – це саме жир. Не повітря, не карамельки і не "занадто великі кишки",

– зазначила Медушкіна.

Вона пояснила, що будь-який живіт – "барабан", фартух або той, що стирчить вниз, – це жир, який може бути підшкірним або вісцеральним. Останній варіант найбільш небезпечний. Адже у такому разі жир розташовується в черевній порожнині.

Для того щоб позбутися від жиру, потрібно схуднути та зробити упор на локальні проблемні зони.

Ніякого чудотворного продукту чи вправи не існує – для того щоб позбутися від живота, потрібен саме комплексний підхід.

Важливо Це не працює: відома тренерка розвінчала міфи про випадіння волосся

Як схуднути в області живота