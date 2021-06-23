Для того чтобы избавиться от любого типа живота, необходимо придерживаться некоторых правил. Подробнее рассказала нутрициолог и фитнес-эксперт Екатерина Медушкина.

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Почему появляется живот

Прежде всего, вам придется смириться с мыслью, что все лишнее, от чего вы хотите избавиться, – это именно жир. Не воздух, не карамельки и не "слишком большие кишки",

– отметила Медушкина.

Она пояснила, что любой живот – "барабан", фартук или торчащий вниз, – это жир, который может быть подкожным или висцеральным. Последний вариант наиболее опасный. Ведь в таком случае жир располагается в брюшной полости.

Для того чтобы избавиться от жира, потребуется похудеть и сделать упор на локальные проблемные зоны.

Никакого чудотворного продукта или упражнения не существует – для того чтобы избавиться от живота, нужен именно комплексный подход.

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Как похудеть в области живота